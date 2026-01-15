Il 26 e 28 giugno le Frecce Tricolori sorvoleranno Marina di Modica e Noto

Le Frecce Tricolori sorvoleranno Marina di Modica venerdì 26 giugno 2026, lo annuncia Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e deputato di Forza Italia.

Il sorvolo, disposto dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare nell’ambito delle attività operative e organizzative connesse a una manifestazione aerea nel Sud-Est della Sicilia, rappresenta un momento simbolico di vicinanza delle Forze Armate al territorio della provincia di Ragusa.

“La tappa di Marina di Modica – sottolinea Minardo – si aggiunge a quella già fissata a Noto per il 28 giugno 2026, che segnerà per la prima volta nella storia della città barocca il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Desidero ringraziare il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e tutta l’Aeronautica Militare per l’attenzione e la disponibilità dimostrate verso il territorio e i cittadini”.

Nella foto, Minardo e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva