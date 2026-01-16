Acate, Franco Raffo torna al timone dei Liberalsocialisti della provincia di Ragusa

Franco Raffo, già sindaco di Acate per due mandati, ritorna al timone dei Liberalsocialisti per l'Italia della provincia di Ragusa. Un ritorno, il suo, scandito da “un rinnovato entusiasmo stante la crisi identitaria del civismo e dei partiti in generale perché hanno abbandonato valori e identità generando l'alto tasso di astensionismo dal voto”.

Ma anche “un ritorno per spendersi alla creazione della casa dei socialisti democratici, dei riformisti, dei popolari e dei liberali per porsi al centro dello scacchiere politico in alternativa a questa destra destabilizzatrice dello stato sociale e del quadro democratico e di questa sinistra massimalista, demagogica, populista, sensibile ai richiami della finanza internazionale e delle rendite”. E non di poco conto con il compito di “dare risposte al complesso quadro politico provinciale in particolare a Vittoria, Acate, Modica e Ispica ed alla provincia regionale di Ragusa, dove vige il consociativismo sul nulla tra centro destra e presunta sinistra”.

All’ex dirigente scolastico Franco Raffo è stato affidato anche il mandato di redigere un documento sulla situazione politica ed economica della provincia di Ragusa, indicare i nominativi che comporranno la Segreteria e convocare il congresso del partito per la fine del prossimo mese di marzo.