Il Modica continua a volare: 1 a 0 con l'Avola e primato blindato, 15^ vittoria di fila. Il tecnico ospite: la mia squadra ha giocato bene

Una partita decisa da una magia del duo Savasta-Bonanno: assist di tacco di Savasta e diagonale rasoterra del numero 92 rossoblù. Tutto accade all'8' della ripresa, dopo un primo tempo in cui i padron i di casa hanno avuto un paio di occasioni da gol non sfruttate. Dopo il gol di Bonanno non si è fatta attendere la reazione dell'Avola che colpisce anche una traversa. Il Modica difende con sufficiente tranquillità il minimo vantaggio affidandosi alla grinta e all'esperienza dei suoi "senatori". I rossoblù hanno ora 11 lunghezze di vantaggio sugli avolesi che restano al secondo posto. A dieci giornate dalla conclusione del campionato il vantaggio accumulato dovrebbe garantire una marcia senza troppi patemi, a condizione di continuare a giocare con la stessa grinta dimostrata con l'Avola o, alla prima del girone di ritorno, con l'Atletico Catania. Ma la "banda Raciti" non sembra intenzionata ad abdicare alle sue caratteristiche di squadra di grande carattere. Quello che piace ai tifosi che continuano a rispondere "presente" quando i colori rossoblù chiamano!

Intanto, a causa dell'allerta meteo in Sicilia, la finale regionale di Coppa Italia tra Sciacca e Modica è stata rinviata a giovedì 22. Era programmata per mercoledì 21.

A fine gara le parole del tecnico dell'Avola, Attilio Sirugo: “La squadra ha giocato bene, ha disputato la partita che avevo chiesto in settimana e usciamo immeritatamente con una sconfitta da questa gara. Sapevamo che gli episodi l’avrebbero potuta condizionare e così è stato. I ragazzi hanno avuto qualità e buon palleggio, hanno creato tante occasioni, colpito una traversa e costretto gli avversari a diversi interventi decisivi in area o sulla linea di porta. Spiace pensare di non aver ottenuto quello che meritavamo".

MODICA – AVOLA 1-0

Modica Calcio: Romano, Parisi (33’ st Alioto), Valenca, Sessa (37’ st Federico), Asero (26’ st Misseri), Savasta (33’ st Torres), Mollica (30’ st Brugaletta), Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Truppo, Incatasciato, Belluso, Alioto, Misseri, Brugaletta S., Federico, Torres, Fravola. Allenatore: Filippo Raciti.

Calcio Avola: Santillo, Spataro, Butera (37’ st La Bruna), Rotella, Diop, Figini (26’ st Montagno), Fratantonio, Carbè (26’ st Gazzara), Dos Santos, Ricca (39’ pt Midolo), Alfò. Panchina: Agliano, Midolo, Caruso, La Bruna, Gazzara, Tourè, Ventura, Romano, Montagno. Allenatore: Attilio Sirugo

Marcatori: 9’ st Bonanno (M)

Ammonizioni: Intzidis, Parisi, Mollica, Torres, Sangare, Cappello, Romano (M) Figini, La Bruna (A)