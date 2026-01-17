Tajani: Forza Italia governa bene, non cederemo la presidenza della Regione Sicilia

"Forza Italia governa bene, non vedo perché dovremmo cedere la presidenza della Regione Siciliana. Noi siamo un partito che ha avuto uno straordinario risultato alle elezioni europee.Sarebbe un controsenso cambiare la forza politica che guida la coalizione, ma ne parleremo con gli alleati, ma noi continueremo a insistere: Forza Italia deve poter continuare ad avere la presidenza della Regione Siciliana". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, a margine della sua visita, a Catania, alla redazione del quotidiano La Sicilia.

"Speriamo che non ci siano più troppi intralci per la realizzazione del ponte sullo Stretto che rappresenta una straordinaria opportunità per l'Italia e per l'Europa. Perché la Sicilia è una delle più belle regioni d'Europa, non solo d'Italia, e merita di avere un sistema infrastrutturale all'altezza della sua storia, perché l'altezza delle sue bellezze e delle sue potenzialità" ha detto ancora Tajani.

"Quindi il governo - ha aggiunto - vorrà andare avanti, cercherà di fare tutto nei tempi più rapidi possibili, rispettando anche le osservazioni della magistratura e realizzare le opere infrastrutturali, che erano un grande sogno di Silvio Berlusconi, per le quali quale ci siamo battuti". (ANSA)