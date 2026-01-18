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Pozzallo, intercettati al largo e salvati 101 migranti a bordo di un barcone

Pozzallo, intercettati al largo e salvati 101 migranti a bordo di un barcone

CronacaRagusa

Un barcone con 101 migranti è stato tratto in salvo in extremis nella scorsa notte al largo di Pozzallo, in Sicilia, dopo una corsa contro il tempo per evitare il peggioramento del tempo e del mare. L’allarme è scattato ieri, nella serata di sabato, quando l’imbarcazione è stata segnalata in difficoltà a largo della costa siciliana stracarica con oltre cento persone a bordo, a circa 50 miglia nautiche a sud-est di Pozzallo. La Capitaneria di porto si è immediatamente mobilitata inviando sul posto una motovedetta della Guardia costiera innescando una vera e propria corsa contro il tempo.
Il salvataggio partito intorno alle 20 di sabato è proseguito poi durante la notte, fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi. Due motovedette, una dal porto di Pozzallo e una da Siracusa, sono intervenute sul posto intercettando il mezzo ancora la largo mentre procedeva molto lentamente. Il trasbordo in piena notte in mare non è stato facile ma fortunatamente non si sono registrati momenti critici e i migranti sono stati poi fatti sbarcare e Pozzallo intorno alle 2 di oggi, domenica 18 gennaio.  A terra hanno trovato i soccorsi e l’accoglienza attivati e coordinati dalla Prefettura. Molti di loro, tra cui diverse donne, erano provati dalla traversata e sottoposti ai primi controlli sanitari ma fortunatamente nessuno era in condizioni gravi. Solo una donna è stata trasportata all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica per una frattura ad un piede. Nel barcone c'erano parecchie donne e 14 minori.

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