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Catania, minore trovato in possesso di 150 grammi di cocaina: arrestato

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Vittoria, deve scontare 10 mesi di reclusione: arrestato 19enne

Vittoria, deve scontare 10 mesi di reclusione: arrestato 19enne

CronacaRagusa

I carabinieri della Stazione di Vittoria hanno rintracciato e tratto in arresto un vittoriese di 19 anni, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, riguarda reati commessi tra il 2023 e il 2024. All’epoca dei fatti, il giovane non aveva ancora raggiunto la maggiore età.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il diciannovenne era stato sorpreso in più occasioni con dosi di sostanze stupefacenti e in possesso di armi improprie. In particolare, durante i controlli erano stati sequestrati un coltello a serramanico e un tirapugni metallico. Il giovane è stato trasferito nell’Istituto Penale per i Minorenni di Catania, dove dovrà espiare una pena residua di dieci mesi di reclusione. Oltre alla detenzione, al giovane è stata inflitta un’ammenda di 1.400 euro.

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