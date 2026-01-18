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Lentini, bossolo di fucile a scuola, Ternullo e Romeo(FI): gesto da condannare

Lentini, bossolo di fucile a scuola, Ternullo e Romeo(FI): gesto da condannare

CronacaSiracusa

"Il rinvenimento di un bossolo di fucile all’interno dell’Istituto superiore “Pier Luigi Nervi – Alaimo” di Lentini è un fatto di estrema gravità che colpisce non solo una comunità scolastica, ma l’intero territorio. Un gesto che assume il valore di una intimidazione e che va condannato senza esitazioni. Pertanto esprimiamo piena solidarietà alla dirigente scolastica, ai docenti, al personale, agli studenti e alle famiglie". Lo affermano in una nota congiunta la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo e la responsabile del Dipartimento Famiglia di Forza Italia a Siracusa, Annalisa Romeo.
"La scuola rappresenta un presidio fondamentale di legalità, educazione e coesione sociale: colpirla significa minare alla base i valori su cui si fonda la convivenza civile. Pertanto si ribadisce con forza che la sicurezza delle scuole e la tutela delle famiglie debbano essere una priorità assoluta dell’azione politica e istituzionale - continua la nota. Non è accettabile che luoghi deputati alla formazione e alla crescita dei giovani diventino bersaglio di atti intimidatori o simboli di paura".
"È necessario che le istituzioni, a tutti i livelli, mantengano alta l’attenzione e garantiscano risposte chiare e tempestive, come già sta accadendo - concludono Ternullo e Romeo. La politica, con forte senso di responsabilità, ha il dovere di stare dalla parte delle scuole, sostenendo chi, ogni giorno, lavora per educare al rispetto, alla legalità e alla cittadinanza consapevole. Difendere la scuola significa difendere il futuro dei nostri figli e delle nostre comunità. Su questo Forza Italia non farà mai un passo indietro".

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