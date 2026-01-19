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Catania, movida sicura: aumentano i controlli di Polizia e carabinieri nel fine settimana

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Polizia, controlli a Giarre e Riposto: sequestrate auto senza assicurazione

Polizia, controlli a Giarre e Riposto: sequestrate auto senza assicurazione

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha coordinato, sabato mattina, un’articolata attività di controllo nei comuni di Giarre e Riposto per verificare il rispetto delle regole, soprattutto al volante, nonché per contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa.
Il controllo straordinario del territorio è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale e ha visto impegnate diverse pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, unitamente al personale della Polizia Locale di entrambi i Comuni.
L’attività si è sviluppata su più fronti, con un pattugliamento delle arterie maggiormente trafficate e delle zone periferiche, secondo quanto previsto dal piano predisposto dalla Questura di Catania per rafforzare i servizi di prevenzione, monitoraggio e vigilanza in tutto il territorio provinciale per garantire la sicurezza dei cittadini. Una specifica attenzione è stata riservata alle zone maggiormente frequentate da giovani per reprimere eventuali casi di spaccio di droga e da anziani per scongiurare la commissione di reati predatori nei loro confronti.
Particolare attenzione è stata rivolta anche ad accertare le condotte di automobilisti e motociclisti alla guida, riscontrando diverse infrazioni al codice della strada.
In punti strategici di Giarre e Riposto, nelle vie d’accesso e nelle aree con una significativa densità veicolare, i poliziotti hanno istituito diversi posti di controllo, sanzionando comportamenti illeciti che possono determinare concreti rischi per l’incolumità degli utenti della strada.
A Giarre sono state svolte alcune verifiche in un centro scommesse e si è provveduto ad identificare gli avventori presenti in quel momento, nell’ambito delle prerogative previste per evitare che questi luoghi possano diventare un ritrovo abituale di pregiudicati.
Sono state identificate 228 persone e sono stati controllati 139 veicoli, tra auto e scooter. Ai conducenti indisciplinati sono state elevate numerose sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 5.000 euro per svariate violazioni al Codice della Strada e sono stati decurtati 25 punti dalle patenti.
Nello specifico, quattro automobilisti sono stati sanzionati perché sprovvisti della revisione periodica del mezzo, per cui si è proceduto alla sospensione dei veicoli dalla circolazione. Altri due conducenti sono stati trovati alla guida senza la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile, per cui si è proceduto al sequestro amministrativo del mezzo. Inoltre, a tre automobilisti, sorpresi a guidare senza indossare le cinture di sicurezza, sono stati decurtati, complessivamente, 15 punti dalle patenti.

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