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Protezione civile, martedì 20 allerta rossa in Sicilia Orientale per temporali

Protezione civile, martedì 20 allerta rossa in Sicilia Orientale per temporali

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Il dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che prevede per martedì 20 allerta rossa in tutta la Sicilia orientale dalla provincia di Messina a quella di Ragusa, comprese Catania e Siracusa.
"Persistono - dice la Protezione civile - venti di burrasca dai quadranti orientali con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte; precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto su zone orientali e meridionali con quantitativi cumulati molto elevati. Fenomeni con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate".

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