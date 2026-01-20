ou
ULTIME NOTIZIE

Aci Castello, la truffa del finto carabiniere: arrestato catanese di 61 anni

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ciclone, raddoppiate nel Ragusano le squadre dei Vigili del fuoco operative

Ciclone, raddoppiate nel Ragusano le squadre dei Vigili del fuoco operative

CronacaRagusa

Danni e disagi per il Ciclone Harry che sta sferzando la Sicilia. A seguito dell’allerta da parte del Dipartimento di protezione civile regionale, per previsioni di condizioni meteo avverse, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa, hanno predisposto il raddoppio delle squadre operative su tutto il territorio provinciale.
Il provvedimento, fanno sapere dal Comando provinciale, si è reso necessario in quanto dalla mattinata di lunedì si sono verificati intensi fenomeni di forte vento e pioggia. Tutte le squadre operative sono state impegnate nelle ultime 24 ore con circa 80 interventi che hanno interessato soprattutto coperture, antenne televisive, tabelloni pubblicitari e alberi. Danneggiate, dalla caduta di calcinacci, anche alcune auto. Per il persistere delle avverse condizioni meteo, il Comando dei vigili del fuoco mantiene il raddoppio delle squadre operative fino a cessata emergenza.

Potrebbero Interessarti