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Ragusa, la Cooperativa socio sanitaria Medicare celebra 40 anni di attività

Ragusa, la Cooperativa socio sanitaria Medicare celebra 40 anni di attività

Salute e MedicinaAgrigentoCaltanissettaRagusaSiracusaTrapani

Quarant'anni di cure e assistenza in Sicilia da celebrare il 24 di gennaio alle Gramole. Medicare, cooperativa socio-sanitaria che ha sede a Ragusa, nata nel 1986, racconta e saluta gli 8 lustri trascorsi dalla sua nascita. Medicare ha migliorato la vita di pazienti e familiari, attraverso prestazioni medico-specialistiche, infermieristiche, fisioterapiche, logopediche, terapiste occupazionali, psicologiche e OSS. L’assistenza domiciliare è il patrimonio di Medicare, formata da un’equipe interdisciplinare che unisce professionalità, competenza, dedizione e passione. Di medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, assistenti sociali, educatori, operatori socio-sanitari, assistenti alla comunicazione, al pulmino ma anche autisti e personale amministrativo.
Presente a Ragusa, Siracusa, Trapani, Agrigento, nell’immediato futuro anche nel Nisseno a Gela e anche in Abruzzo, Medicare delega alla giornata di sabato 24 gennaio, dalle ore 9.30, nella suggestiva cornice delle Gramole in contrada Gisolfo al km 7.800 della SP 81, a Ragusa, l’evento che, con le autorità del Paese e dell’Isola, istituzioni locali, operatori, il mondo della sanità e dei servizi sociali, racconterà la bella storia iblea di chi con il claim ‘Vicini a Te" ha sincerato un modo di essere e di fare e di chi racconterà i suoi primi 40 anni “celebrando il nostro viaggio insieme”.

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