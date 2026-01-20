La Volley Modica prepara la trasferta a Reggio Calabria

Reduce da quattro vittorie consecutive, è l'allerta meteo a fermare l'Avimec Volley Modica, che grazie all'ordinanza sindacale che ha chiuso anche tutti gli impianti sportivi della città della Contea per il maltempo che sta flagellando la Sicilia, tornerà solo domani in palestra per preparare la trasferta in casa della nuova capolista Domotek Reggio Calabria in programma domenica pomeriggio nella città dello Stretto.

Un giorno di riposo in più che servirà ai biancoazzurri del presidente Vanni Iacono di tirare il fiato dopo la lunga trasferta e le due ore e mezza di gioco sul campo del Galatone che hanno permesso al sestetto modicano di vincere al tie break e di portare a casa due punti pesanti in classifica.

Un risultato che assume maggiore importanza, visto che nella trasferta in Salento coach Enzo Distefano ha dovuto fare a meno di una pedina importante come Pedro Putini, sostituito egregiamente da Alessandro Cipolloni Save.

Ad analizzare a mente fredda la partita di Galatone e il momento della squadra è proprio il tecnico dell'Avimec Modica. “Siamo tornati da Galatone – spiega Enzo Distefano – con due punti d'oro, perchè sapevamo già alla vigilia della trasferta in terra leccese delle qualità del roster di Galatone e delle individualità importanti che lo compongono. Oltre alle qualità dell'ex Padura Diaz, infatti, Galatone ha rinforzato la squadra con l'arrivo del nuovo palleggiatore Aloisi e del libero Prospero e ha il blocco dei centrali in grande crescita senza contare la batteria degli schiacciatori. Credo di poter dire, dunque, che Galatone, forse non merita la posizione che occupa in classifica, soprattutto perchè in casa gioca benissimo e sfrutta tantissimo il fattore campo facendolo diventare uno dei più difficili in cui giocare".