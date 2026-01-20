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Protezione civile, resta allerta rossa in parte del Catanese e del Messinese

Protezione civile, resta allerta rossa in parte del Catanese e del Messinese

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Il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che prevede anche per mercoledì 21, allerta rossa nella Sicilia Nord orientale per rischio meteo idrogeologico e idraulico. Si riduce però la zona rossa che riguarda parte delle province di Catania e Messina.
"Dalla serata di oggi, e per le successive 6-12 ore - dice la protezione civile regionale - si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte;-precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate".
Il Nord della Sicilia fino a Palermo diventa zona di allerta gialla così come parte del centro e le zone sud orientali.

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