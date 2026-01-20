Acate, montano le polemiche sull'impegno finanziario del Comune per il Carnevale

L’associazione Un passo oltre e il gruppo consiliare Acate al Centro contro l’impegno finanziario della Giunta Fidone per l’organizzazione del Carnevale Acatese: “Le feste sono il vero interesse di questa amministrazione! Il resto non conta”.

“Con le delibere di Giunta n. 18 e n. 19 del 16 gennaio 2026 scopriamo che non solo i beni di prima necessità sono aumentati, ma anche i costi della spensieratezza e dell’allegria. Quattro giorni di Carnevale costeranno agli Acatesi 65.260,00 euro, così ripartiti:

- 57.560,00 euro all’associazione Officina Civica, storica realtà associativa acatese, nata da qualche mese;

- 7.700,00 euro a carico del Comune di Acate per spese SIAE, sicurezza, polizza assicurativa e altre voci accessorie”.

“Tutto deciso in urgenza e fretta, con due delibere di Giunta che solo successivamente – e molto dopo – passeranno al Consiglio comunale per l’approvazione della necessaria variazione di bilancio e l’acquisizione del parere dei revisori dei conti. Variazione indispensabile perché nel capitolo di bilancio dedicato al Carnevale risultano stanziati appena 20.000 euro, cifra che negli anni passati è sempre stata sufficiente a coprire le spese della manifestazione, prima dell’aumento spropositato registrato quest’anno”.

Per i due gruppi un modo di procedere alquanto discutibile: “Come al solito, si compra prima il secchio e poi si scava il pozzo. Qualcuno ricorda ancora gli oleandri di Marina di Acate? Ci viene detto che sono stati richiesti i consueti contributi a Provincia e Regione. Ci auguriamo che tali enti svolgano il loro ruolo e contribuiscano economicamente, perché in caso contrario le conseguenze ricadranno sulle casse comunali, non certo su quelle dell’associazione, che percepirà comunque e integralmente i suoi 57.560,00 euro. Vale la pena ricordare ad esempio, il Comune di Chiaramonte Gulfi, riconosciuto e certificato poche settimane fa come uno dei 70 Carnevali Storici d’Italia, spende per il proprio Carnevale molto meno di quanto Acate spenda per il suo Carnevale storico: 65.260,00 euro. In pratica noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo, spendendo cifre enormi! Evidentemente facciamo parte di uno Stato diverso: quello dei Balocchi”.

Espressioni di lode, invece, per quanti si stanno dedicando alla costruzione dei carri: “Un ringraziamento sincero va invece ai carristi, da sempre i veri protagonisti del Carnevale Acatese, che con passione, sacrificio e cura continuano ogni anno a regalare alla comunità momenti di festa e bellezza”.