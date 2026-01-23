Volley Modica, a Reggio Calabria sfida alla capolista

Trasferta in riva allo Stretto per l'Avimec Volley Modica di coach Enzo Distefano, che reduce da un poker di vittorie consecutive, domenica alle 19 sbarcherà al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria per sfidare la Domotek neo capolista del girone Blu del campionato di serie A3 maschile di volley.

La squadra amaranto, dopo un lungo inseguimento, proprio domenica scorsa, vincendo nettamente sul campo del Castellana Grotte si è presa lo scettro del comando ed è chiaro che vorrà continuare a guardare tutte le squadre dall'alto in basso, ma il sestetto modicano non arriverà in Calabria per fare da vittima sacrificale, bensì per giocarsi a viso aperto una sfida che nasconde moltissime insidie e che sarà giocata in un palazzetto che sarà strapieno e con i tifosi reggini pronti a spingere i loro beniamini verso la vittoria.