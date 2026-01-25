Modica, rintracciato a Palermo Giovanni Blanco: era scomparso da giorni

Era nel Palermitano Giovanni Blanco, 56 anni, modicano, che da quattro giorni non dava notizie di sè alla famiglia. A rintracciarlo sono stati i carabinieri durante uno dei servizi di controllo del territorio a Palermo. Blanco sarebbe in buone condizioni anche se i militari dell'Arma non hanno fornito notizie ufficiali se non ai familiari. I carabinieri, comunque, continuano le indagini per verificare i movimenti dell'uomo negli ultimi giorni. Erano stati i familiari a rivolgersi ai carabinieri denunciando la scomparsa di Blanco.