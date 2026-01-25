Modica, celebrata dalla Coldiretti la 75^ Giornata del Ringraziamento

Trattori in strada questa mattina a Modica. Ma non per protestare. Si è celebrata, infatti, la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento organizzata dalla Coldiretti Ragusa. Presenti i rappresentanti del sindacato dei dodici comuni iblei, la sindaca di Modica, Maria Monisteri, la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, i deputati regionali Ignazio Abbate, Giorgio Assenza, e Nello Dipasquale. La santa messa è stata celebrata dal vescovo della diocesi di Noto, monsignor Salvatore Rumeo che, nella sua omelia, ha ricordato l'importanza del lavoro nei campi, facendo riferimento anche all'ottavo centenario di San Francesco. Il vescovo ha anche parlato dei recenti, distruttivi fenomeni atmosferici invitando a rispettare la natura che, quando viene violata, si ritorce contro la stoltezza di certi uomini e dei loro comportamenti. Critico, il vescovo, sulla scarsa copertura mediatica nazionale dei danni provocati dal ciclone che si è abbattuto sulla Sicilia orientale. Particolarmente significativo il momento dell'offerta dei frutti della terra. A conclusione della Santa Messa, la benedizione dei trattori schierati in Corso Umberto, davanti al Duomo.