Volley Modica sconfitta dalla capolista Reggio Calabria (3 a 0)

Domotek Reggio Calabria 3

Volley Avimec Modica 0

Parziali: 25/20, 25/19, 25/21

Domotek Reggio Calabria: Mancinelli 13, Presta 8, Saitta 2, Laganà 14, Lazzaretto 12, Rigirozzo 3, Parrini, De Santis (L1), n.e. Spinello, Zappoli, Lopetrone (L2), Motta, Innocenzi, Ciaramita. All. Antonio Polimeni; Ass. Vandir Sergio Dal Pozzo.

Volley Avimec Modica: Barretta 11, Raso, Bertozzi 6, Lugli 2, Putini, Chillemi 3, Cipolloni 1, Buzzi 8, Mariano 9, Nastasi (L1), n.e. Pappalardo (L2), Tomasi, Italia, Garofolo. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi

Arbitri: Filippo Erman di Modena e Maurizio Martini di Bari

La capolista Domotek non fa sconti e s'impone in tre set sull'Avimec Modica, che ha giocato la sua onesta partita, ha provato a restare in scia dei primi della classe in ogni parziale, ma è mancata nelle fasi cruciali delle frazioni di gioco e alla fine è stata costretta alla resa dopo 1h17' di gioco.