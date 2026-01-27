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Augusta, contrasto al gioco illegale: comminata sanzione di 22000 euro

Augusta, contrasto al gioco illegale: comminata sanzione di 22000 euro

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Augusta e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro - nell’ambito di una campagna di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità connesse con il gioco e le scommesse, finalizzata a tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare i minori - con l’ausilio di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, hanno effettuato una serie di verifiche controllando complessivamente 3 attività tra bar e sale scommesse.
Nel corso del servizio i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una 61enne, titolare di un’attività commerciale sita in Corso Sicilia, per omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e omessa sorveglianza sanitaria, con ammende e sanzioni amministrative per complessivi 22 mila euro.
Nella circostanza una 50enne è stata segnalata all’Inps di Siracusa poiché impiegata in nero percependo reddito di inclusione.

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