Siracusa Calcio, Di Paolo ceduto al Cagliari. Ma la stagione la conclude agli ordini di mister Turati

E’ già a disposizione dell’allenatore il nuovo acquisto del Siracusa che ha acquisito in prestito dal Lecco il centrocampista, classe 2002, Enrico Di Gesù. Nella prima parte di questa stagione ha giocato nel girone A di serie C con la Pergolettese. In precedenza, dopo la trafila nel settore giovanile del Milan, ha vestito in terza serie per due stagioni la maglia del Fiorenzuola. Il calciatore è pronto per i prossimi impegni del Siracusa.

Intanto, dopo l’arrivo di Enrico Di Gesù, il Siracusa ha ceduto alla Pergolettese il difensore Etienne Catena.

Ma le novità, per la società aretusea, non finiscono qui. Ha fatto un salto importante, dalla serie C alla serie A, Sebastiano Di Paolo (nella foto), esterno, classe 2006, che è stato ingaggiato a titiolo definitivo dal Cagliari. I tifosi rossoblù, però, dovranno attendere prima di vederlo all'Unipol Domus: l'accordo prevede infatti il ritorno immediato a Siracusa in prestito, dove Di Paolo concluderà la stagione per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo della salvezza. Cresciuto nel vivaio del Torino, Di Paolo è esploso definitivamente in Sicilia sotto la guida di mister Turati. I suoi punti di forza sono dribbling e tecnica: un mancino naturale capace di creare superiorità numerica grazie a un'ottima capacità di saltare l'uomo. In questa stagione ha aggiunto concretezza al suo gioco, mettendo a segno 4 reti in 18 presenze.

La squadra di mister Turati, intanto, prepara la gara interna contro in Crotone in programma alle 17,30. L'imperativo resta quello di incamerare tre punti vitali per la rincorsa alla salvezza.

(Foto di Valentino Cilmi)