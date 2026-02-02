Il Consorzio di tutela Pomodoro di Pachino IGP alla Fruit Logistica di Berlino

Il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino sbarca a Berlino per rinnovare la partecipazione a "Fruit Logistica", la grande fiera dell'agroalimentare che si terrà dal 4 al 6 febbraio. Allestito nell'area della Regione Sicilia (Pad. Halle 4.2 - Stand C/40), lo spazio dedicato all'oro rosso di Sicilia accoglierà ospiti e buyers internazionali, degustazioni di pomodoro e confronti sul tema, proseguendo nel percorso verso l'implementazione dell'export e la maggiore tutela di un prodotto noto in tutto il mondo per sapore e proprietà nutraceutiche. Mercoledì 4 febbraio alle ore 19.00 il Consorzio sarà ospite dell’evento "Il settore ortofrutticolo tra incertezze dei mercati e sfide regolatorie", organizzato dall'ambasciatore italiano a Berlino Francesco Bucci in occasione della visita del nostro Ministro per l'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Un'occasione per fare il punto sulle difficoltà del mercato nazionale, tra nuovi dazi e concorrenza dei prodotti extra UE, e sull'urgenza di imporre il rispetto di regole certe e principi di sicurezza alimentare a tutti i Paesi che intendono esportare in Europa. "La concorrenza sui mercati esteri si può combattere in modo giusto solo se tutti sono tenuti a seguire le stesse regole, sia in termini di protocolli sulla sicurezza alimentare sia in termini di corretta retribuzione della manodopera, altrimenti a rischiare di soccombere saranno proprio le aziende più virtuose" ha dichiarato il Presidente Sebastiano Fortunato (nella foto), in partenza per Berlino con una rappresentanza del Consorzio di Tutela. "Abbiamo apprezzato gli sforzi fatti dal nostro Governo e dal Ministro Lollobrigida in tema di reciprocità e politiche comunitarie e i primi risultati ci fanno ben sperare per il futuro - ha aggiunto Fortunato - oggi l'Italia rappresenta una voce autorevole ed apprezzata nel panorama mondiale e sono certo che questo favorirà la commercializzazione e la tutela dei prodotti agroalimentari di eccellenza del nostro Paese". Ufficio