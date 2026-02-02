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Maltempo, Minardo: da Tajani segnale concreto per Sicilia e imprese

Maltempo, Minardo: da Tajani segnale concreto per Sicilia e imprese

CronacaPalermoRagusa

“Le parole e gli impegni assunti oggi dal ministro Antonio Tajani rappresentano un segnale importante e concreto per la Sicilia, per i territori colpiti e per un tessuto produttivo duramente provato dal maltempo” lo afferma il presidente della Commissione Difesa della Camera e deputato di Forza Italia, Nino Minardo, commentando l’incontro di Palermo con gli imprenditori siciliani. “Il lavoro con Ice, Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti – prosegue il deputato azzurro – va nella direzione giusta: garantire ristori e strumenti di sostegno in tempi rapidi, dando risposte concrete alle imprese e accompagnandole nella ripartenza».
Minardo apprezza anche le parole del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani su Niscemi: «Siamo con il presidente Schifani nel ribadire che nessuno perderà la propria casa: non è una promessa, ma un dovere delle istituzioni”.

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