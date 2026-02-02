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Carabinieri Siracusa, controllo del territorio: cinque denunce e sanzioni

Carabinieri Siracusa, controllo del territorio: cinque denunce e sanzioni

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio effettuato sul Comune di Siracusa, hanno fermato 32 veicoli e identificato 58 persone, cinque uomini sono stati denunciati in stato di libertà e tre segnalati quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, sei gli esercizi commerciali controllati.
Nel corso dei controlli amministrativi, i proprietari di due bar di Piazza Santa Lucia e Viale Tunisi sono stati segnalati per carenze igienico-sanitarie e sanzionati complessivamente per 4.000 euro. Uno degli esercenti è stato segnalato e sanzionato per somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione.
Con l’ausilio di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state effettuate verifiche nell’ambito della campagna di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità connesse con il gioco e le scommesse, finalizzata a tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare i minori: i titolari di tre sale scommesse sono stati denunciati in stato di libertà rispettivamente per avere installato un impianto di videosorveglianza interna senza le previste autorizzazioni e per omessa sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, con ammende e sanzioni amministrative per circa 50 mila euro.
Tre uomini, tra i 18 e i 63 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di crack, hashish e marijuana per uso personale.
Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati in stato di libertà: un 29enne per rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico e un 34enne per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un taglierino con 20 cm di lama.
I Carabinieri hanno inoltre elevato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per 15 mila euro, decurtato 40 punti alle patenti di guida, sottoposti a sequestro amministrativo sei veicolo, di cui 2 ai fini della confisca e sono stati ritirati due documenti di circolazione e una patente di guida

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