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Portopalo di Capo Passero: dalla Regione 750.000 euro per lavori alla Biblioteca

Portopalo di Capo Passero: dalla Regione 750.000 euro per lavori alla Biblioteca

CronacaSiracusa

La Regione Sicilia ha erogato un finanziamento di 750.000 euro al Comune di Portopalo di Capo Passero per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione totale dell'immobile comunale che ospita la Biblioteca di via Vittorio Emanuele (nella foto). L'immobile versa da anni in condizioni non adeguate che, con i soldi della Regione, potrà essere restituito alla collettività. "E' l'ennesimo finanziamento intercettato dalla nostra amministrazione - commenta la sindaca, Rachele Rocca -, non parole, non annunci: progetti, graduatorie, risorse vere. A chi per anni ha detto "non si può fare", oggi rispondiamo con gli atti. Noi scegliamo di governare, non di commentare.

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