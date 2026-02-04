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Palermo, alla libreria TanteStorie si presenta il libro "Mani Legate"

Palermo, alla libreria TanteStorie si presenta il libro "Mani Legate"

CulturaPalermo

"Mani legate" è il titolo del libro di Antonella Mascali e Piergiorgio Morosini che verrà presentato mercoledì 11 febbraio, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con l'avvocato penalista Salvo Battaglia e con Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo.
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