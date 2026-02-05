Palermo, Premio Francese: riconoscimento alla memoria a Corrado Maiorca

La saletta Onu del Teatro Massimo di Palermo ospiterà venerdì 6 febbraio, alle 17, 30, la cerimonia di consegna del Premio Francese 2026. I vincitori dei premi dedicati alla memoria di Mario e Giuseppe Francese sono il fotoreporter catanese Alessio Mamo e la giornalista Angela Iantosca. La cerimonia, presentata dalla giornalista Rai Tiziana Martorana, prevede un riconoscimento alla memoria di Corrado Maiorca, già vicecaporedattore del Giornale di Sicilia e fondatore di NuovoSud.it, scomparso prematuramente il primo gennaio scorso, e ideatore del Premio Francese dedicato al giornalista ucciso dalla mafia. Il riconoscimento sarà ritirato dalla moglie di Corrado Maiorca, la giornalista Rai, Lucia Basso. La manifestazione è organizzata dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia, presieduto da Concetto Mannisi, in collaborazione con il Comune di Palermo, il Giornale di Sicilia, l’associazione Uomini del Colorado e con il patrocinio dell’Ordine nazionale dei giornalisti., La commissione che ha individuato i premiati è presieduta dal giornalista e scrittore Gaetano Savatteri ed è composta dai giornalisti Giulio Francese, Felice Cavallaro, Nello Scavo, Salvatore Cusimano, Franco Nicastro, Tiziana Martorana, Lidia Tilotta, Concetto Mannisi e Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia., Nel corso dell'evento – il cui tema quest'anno è “Territori feriti tra paure e voglia di riscatto” – si terrà un incontro con il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il procuratore capo Maurizio De Lucia, la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo e l’attore e drammaturgo Gigi Borruso.