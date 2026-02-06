Niscemi, la Commissione parlamentare di inchiesta nei luoghi della frana

Rischio idrogeologico: sopralluogo oggi a Niscemi del componente della Commissione parlamentare d’inchiesta Pino Bicchiello insieme al sindaco Massimiliano Conti. Il Governo è intervenuto con stanziamenti per le prime emergenze, mentre la Commissione lavora per cambiare l’approccio alla prevenzione e alla gestione del territorio. In Italia oggi si contano circa 650 mila frane e ben il 94,5% dei Comuni è a rischio geologico. Proprio per rispondere a questa emergenza diffusa, per la prima volta nella storia del Paese è stata istituita una Commissione parlamentare con il compito di cambiare i paradigmi nella gestione del rischio geologico, puntando su prevenzione, pianificazione e interventi strutturali. Durante il sopralluogo a Niscemi, Bicchiello e il primo cittadino hanno analizzato le aree più vulnerabili, confrontandosi sulle misure urgenti e sulle strategie di medio-lungo periodo necessarie per mettere in sicurezza il territorio. Bicchiello ha poi ribadito la vicinanza della Commissione alle comunità colpite. La situazione a Niscemi resta delicata, la frana è ancora in evoluzione e serviranno approfondimenti tecnici per capire come ridurre il rischio, organizzare gli interventi e garantire sicurezza ai cittadini.

Intanto, il terreno sottostante la biblioteca privata "Angelo Marsiano", continua a sbriciolarsi. Oggi ancora un cedimento, con la caduta a valle di metri cubi di terra sottostante lo stabile. L’edificio, che si trova nel cuore del quartiere Sante Croci, ieri era stato interessato da un altro smottamento. E’ in bilico dal giorno in cui si è verificata la frana. Custodisce 4 mila libri e documenti, mappe e appunti che ricostruiscono la storia di Niscemi e la sua identità.