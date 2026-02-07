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Giarratana, banda del bancomat: recuperata cassaforte con 60.000 euro

Giarratana, banda del bancomat: recuperata cassaforte con 60.000 euro

CronacaRagusa

La filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia di Giarratana nel mirino della banda dei bancomat. La notte scorsa i malviventi, utilizzando un bulldozer, hanno scardinato lo sportello bancomat dell'Istituto di credito in via XX Settembre. La cassaforte che conteneva 60.000 euro è stata, però, recuperata. I banditi non sono riusciti ad aprirla e l'hanno abbandonata, probabilmente perchè costretti a fuggire.
(Foto Franco Assenza)

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