Catania, la Polizia ricorda Giovanni Palatucci Giusto tra le Nazioni

Questa mattina, in occasione dell’ottantunesimo anniversario della sua morte, nella cornice di Villa Bellini, la Polizia di Stato ha ricordato la figura e l’opera di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, morto a soli 36 anni, il 10 febbraio del 1945, nel campo di concentramento di Dachau.

La cerimonia, semplice ma emozionante, ha visto la deposizione di un omaggio floreale da parte del Questore di Catania nei pressi della targa commemorativa e dell’ulivo piantumato all’interno del Giardino Bellini. Un momento di raccoglimento e di preghiera è stato presieduto dal Cappellano della Polizia di Stato, don Salvatore Interlando.

L’albero costituisce un richiamo al Giardino dei Giusti dello Yad Vashem di Gerusalemme, considerato che Palatucci è stato riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni”.

Al termine della cerimonia, un momento particolarmente emozionante è stato vissuto attraverso la musica della professoressa Erika Ragazzi, con il suo violino, accompagnata dal maestro Giovanni Raddino alla pianola, i quali hanno eseguito il brano della colonna sonora del film “Schindler's List”.

Presenti numerose poliziotte e poliziotti in servizio presso le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, unitamente ad una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

La manifestazione è stata arricchita dalla presenza degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Diaz – Manzoni” di Catania che, successivamente, sono stati accompagnati nella sede del X Reparto Mobile per partecipare ad un incontro per conoscere la figura del “martire” di Dachau.

Tra le iniziative organizzate dalla Questura di Catania anche il tradizionale incontro, svoltosi ieri mattina, con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio” di San Gregorio di Catania, per ricordare Palatucci al quale la scuola ha intitolato l’Aula magna. Con esempi concreti e con un linguaggio semplice e immediato, i poliziotti della Questura hanno illustrato la figura di Palatucci, esaltando il suo servizio e il suo sacrificio per gli altri.

Tali iniziative hanno permesso di condividere con i giovani studenti il ricordo di un simbolo di eroismo, un esempio per le generazioni future, ripercorrendo alcuni momenti di quel tragico periodo storico e tratteggiando la figura e l’opera di Giovanni Palatucci, chiaro esempio di chi si è battuto per gli altri fino all’estremo sacrificio al punto da essere stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Gli incontri con gli alunni delle scuole hanno rappresentato l’occasione per riflettere sul pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato dal clima di intolleranza tra gli uomini. Al termine, i ragazzi hanno assistito alla proiezione di un breve filmato sulla storia dei diritti umani.

Giornate intense e interessanti nelle quali è stato enunciato pienamente lo spirito della missione della Polizia di Stato, espresso attraverso il motto “esserci sempre”.