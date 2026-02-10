Volley Modica, domenica al PalaRizza la sfida con Sabaudia

Riprensi,, con la seduta in sala pesi, gli allenamenti dell'Avimec Volley Modica in vista della difficile gara casalinga di domenica prossima quando al “PalaRizza” a far visita ai biancoazzurri di coach Enzo Distefano ci sarà la Viridex Sabaudia.

Bertozzi e compagnia sono reduci dal successo di Lecce, dove il sestetto modicano avanti di due set nei confronti dei salentini, ha subito la rimonta per poi vincere al tie break, dimostrando di avere carattere, orgoglio e di essere un gruppo giovane ma qualitativamente valido.

“La vittoria contro Lecce – dichiara il coach Enzo Di Stefano – è molto importante perchè arriva dopo le sconfitte con Reggio Calabria e Castellana e riporta sorrisi e maggiore entusiasmo e soprattutto rialza il morale. Giocare a Tricase contro Lecce è stato sempre difficilissimo e portare via due punti proprio quest'anno con i salentini che sono ben attrezzati, e lo conferma l'arrivo dell'opposto Santangelo, assume un valore ancora più importante".

Nella gara contro Lecce c'è da registrare il traguardo dei 200 muri tagliato da Daniele Buzzi, che con i suoi 11 punti messi a referto ha dato il suo valido contributo per la conquista dei due punti.