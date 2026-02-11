CGIL Ragusa, ricomposta la Segreteria Confederale Provinciale: eletto all’unanimità Francesco Pisana

Si è riunita stamattina, nella sala riunioni di Ragusa, l’Assemblea Generale della CGIL di Ragusa per procedere alla ricomposizione del plenum della Segreteria Confederale Provinciale. L’Assemblea, alla presenza del Segretario Generale della CGIL Sicilia Alfio Mannino e del Segretario Generale della CGIL Ragusa Giuseppe Roccuzzo, ha eletto con voto unanime Francesco Pisana quale componente della Segreteria Confederale Provinciale. Un passaggio organizzativo che assume un valore politico significativo, non soltanto per la convergenza piena registrata nel gruppo dirigente, ma per un prosieguo dell’azione sindacale nel territorio ibleo nel solco della segreteria Roccuzzo.

"L’elezione di Francesco Pisana ed il suo ingresso in Segreteria Confederale Provinciale, ha dichiarato il segretario provinciale Giuseppe Roccuzzo, oltre ad evidenziare la coesione dell’intero gruppo dirigente della CGIL Ragusa che ha votato all’unanimità, rappresenta un nuovo impulso all’azione sindacale di tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, di contrasto al dumping contrattuale, di attenzione alle politiche sociali del territorio”. Nel corso dei lavori è stata ribadita la necessità di rafforzare la presenza della CGIL nei luoghi di lavoro, di intensificare l’impegno contro ogni forma di precarizzazione e di ribasso contrattuale e di consolidare il ruolo del sindacato quale presidio sociale e civile in una fase storica complessa per il mondo del lavoro.