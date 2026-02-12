Il futuro di Niscemi, si mobilitano tutte le Regioni italiane

Tutti i presidenti dei consigli regionali d'Italia siamo pronti a reperire fondi urgenti in favore di Niscemi e dei centri siciliani colpiti dal maltempo". L'ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, arrivato a Niscemi per una riunione in municipio con i colleghi delle altre regioni.

"Ci sono tutti i presidenti, in presenza o in collegamento - ha detto ancora Galvagno -. Inizialmente mi ero lamentato per la scarsa attenzione, ma il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, si è subito attivato nell'arco di pochi minuti".

"Niscemi oggi è un simbolo e da qui vogliamo partire anche con una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite, iniziando chiaramente dagli sfollati", ha aggiunto Galvagno, che all'arrivo in municipio ha incontrato il primo cittadino Massimiliano Conti.

Aurigemma, che è anche coordinatore della conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha spiegato che "serve un Corpo di protezione civile europea per fronteggiare situazioni come quella di Niscemi. Vogliamo rafforzare la nostra presenza nel comitato delle Regioni a Bruxelles, anche per spingere verso un Corpo europeo di protezione civile i nostri territori, sempre più spesso colpiti da piogge torrenziali che in pochi minuti scaricano quantità d'acqua paragonabili a quelle di un anno.

Serve un'adeguata opera di prevenzione con risorse finanziarie idonee". Ad accogliere i rappresentanti dei Consigli regionali sono stati il sindaco Massimiliano Conti e il presidente del Consiglio comunale di Niscemi, Angelo Chessari, che hanno preso parte all’incontro nella sala consiliare niscemese. Oltre a Galvagno e Aurigemma hanno partecipato: Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata; Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria; Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna; Stefano Balleari, presidente del Consiglio regionale della Liguria; Giacomo Rossi, vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche; Mario Salvatore Castello, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte; Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale della Sardegna; Roberto Paccher, presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige; Stefano Aggravi, presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Alla seduta plenaria hanno partecipato anche il vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola, e il deputato Salvatore Scuvera. (ANSA)