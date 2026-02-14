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La Vardera annuncia ufficialmente la candidatura a presidente della Regione Sicilia

La Vardera annuncia ufficialmente la candidatura a presidente della Regione Sicilia

PoliticaPalermo

Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, si candida alla presidenza della Regione Siciliana. «Oggi - ha detto, a margine di una manifestazione affollatissima di Controcorrente alle Officine Sandron a Palermo - lanciamo la candidatura a presidente della Regione, consapevole del fatto che è necessario organizzarsi e dare un’alternativa». La sua candidatura resta all’interno del fronte progressista? «Quel fronte - risponde La Vardera - deve riorganizzarsi deve rispondere: mesi fa ho fatto una richiesta alle primarie, ma non ho mai avuto un feedback». «Lancio il mio percorso - ha sottolineato - e metto a disposizione la mia candidatura per il fronte progressista: se lo comprenderanno sono contento, altrimenti faremo diversamente». E’ un’accelerazione sulle primarie? «E' un’accelerazione sul rispetto dei siciliani che non vedono un’organizzazione rispetto a un governo fallimentare, vedono un’opposizione che sta a guardare e hanno invece bisogno di sapere quali sono i punti di riferimento. Io oggi, con grande rispetto, voglio essere un punto di riferimento dopo si vedrà».

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