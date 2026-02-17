Volley Modica concentrata sulla gara interna con Gioia del Colle

Reduce dalla bella vittoria casalinga contro Sabaudia e dal giorno di riposo concesso da coach Enzo Distefano, l'Avimec Modica prepara la seconda gara consecutiva al “PalaRizza”, che domenica prossima alle 18 vedrà i biancoazzurri della Contea affrontare davanti al pubblico amico la “corazzata” JV Gioa del Colle.

I biancoazzurri dovranno alzare l'asticella, perchè al “PalaRizza” arriverà un sestetto come quello pugliese che, dopo un inizio di stagione zoppicante ha trovato la quadratura del cerchio e ha rimontato in classifica arrivando fino al terzo posto, che guardando il potenziale del roster pugliese calza molto stretto alla compagine barese.

Il gruppo biancoazzurro, nonostante le difficoltà avute nelle ultime settimane, dove ha dovuto sopperire alle defezioni di alcuni tasselli del sestetto titolare (sostituito degnamente da chi è stato chiamato in causa da Enzo Distefano) sta attraversando un momento positivo (le vittorie con Lecce e Sabaudia ne sono testimonianza tangibile) e continuerà a lavorare con la stessa intensità per cercare di allungare la striscia positiva pur consapevole che, domenica pomeriggio, dall'altra parte della rete troverà uno dei sestetti più quotati per il salto di serie, ma Barretta e compagni vogliono giocarsi la partita sapendo che hanno poco da perdere contro una corazzata che verrà a Modica per provare a fare la voce grossa sotto rete.