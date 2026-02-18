Schianto mortale nel Palermitano: perde la vita un 20enne, grave coetaneo

Aveva partecipato al concorso per diventare carabiniere Ignazio Cortese, 20 anni, morto alle 3 del mattino in un incidente stradale lungo la statale 113 all’altezza di Buonfornello nel Palermitano dopo che l’auto, sulla quale viaggiava come passeggero, era stata fermata da una pattuglia dell’Arma per un controllo. Cortese e il suo amico, sulla Panda ferma nella corsia di emergenza, avevano appena consegnato i documenti a un carabiniere che stava andando verso l'auto di servizio per fare i controlli via radio quando una Mercedes guidata, ironia della sorte, da un altro carabiniere di 26 anni che stava rientrando a casa dopo il servizio, è andata a sbattere sulla Panda che si è accartocciata. Dopo l’impatto, per Cortese non c'è stato nulla da fare; il conducente della Panda, anche lui di 20 anni, residente a Trabia, è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo in gravissime condizioni.

Dopo l’incidente sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco e l’'area è stata messa in sicurezza per permettere i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento. Le indagini sull'incidente sono condotte dalla polizia stradale. La comunità di Trabia è sconvolta per la morte del giovane che amava lo sport e lavorava provvisoriamente come idraulico nella ditta del padre, sognando di diventare carabiniere dopo avere partecipato al concorso.