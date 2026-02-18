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Scontro fra un'auto e un ciclomotore sulla Vittoria-Scoglitti: due feriti gravi

Scontro fra un'auto e un ciclomotore sulla Vittoria-Scoglitti: due feriti gravi

CronacaRagusa

Due feriti in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, lungo l’ex Strada Provinciale 17, nel tratto che collega Vittoria alla frazione balneare di Scoglitti. Il sinistro ha visto coinvolte una Lancia Ypsilon e un motociclo Benelli 125, con a bordo una coppia di coniugi di nazionalità straniera.
La sezione infortunistica della Polizia Locale di Vittoria è intervenuta per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Il conducente dell’auto, nel tentativo di evitare il mezzo a due ruote, avrebbe effettuato una manovra d’emergenza, che tuttavia non è bastata a scongiurare l’impatto.
Le condizioni dei due a bordo della moto, che pure indossavano regolarmente il casco, sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118: la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Ragusa a causa delle gravi ferite riportate, il marito è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.
(Foto Franco Assenza)

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