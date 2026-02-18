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Ispica, il sindaco Leontini cade e sbatte la faccia: sospetta frattura del naso

Ispica, il sindaco Leontini cade e sbatte la faccia: sospetta frattura del naso

CronacaRagusa

Disavventura questa mattina per il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. Prima che iniziasse la seduta del consiglio comunale, temporaneamente trasferito all’auditorium Iozzia, per l’indisponibilità dell’aula consiliare danneggiata dal passaggio del ciclone Harry, il primo cittadino ha dovuto fare i conti con un brutto incidente. Allontanatosi per rispondere a una telefonata, mentre stava per rientrare, Leontini non si è accorto di uno scalino all’ingresso, inciampando. È rovinato a terra, sbattendo la faccia. I sanitari hanno evidenziato una sospetta frattura del setto nasale.

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