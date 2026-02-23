Catania, operazione "Viaggiare sicuri": controlli straordinari alla stazione

La Polizia di Stato ha effettuato un’attività straordinaria di controllo nello scalo ferroviario catanese finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza dei passeggeri. L’intervento si inserisce nel contesto dell’operazione “Viaggiare sicuri”, attuata, a livello nazionale, dal Servizio Polizia Ferroviaria per contrastare le condotte illecite in ambito ferroviario.

Anche a Catania, così come nelle altre province siciliane, sono stati effettuate dai poliziotti della Polfer diverse verifiche all’interno della Stazione Centrale e nelle zone limitrofe, con l’impiego di diverse pattuglie dislocate nelle aree più sensibili per monitorare, prevenire e reprimere casi di illegalità diffusa.

I poliziotti hanno impiegato smartphone di ultima generazione che consentono accertamenti più rapidi sulle persone e sui documenti, nonché metal detector per i controlli sui viaggiatori e sui loro bagagli.

A seguito di tali controlli, una pattuglia della Polfer ha sorpreso due stranieri, un ungherese e un ucraino, mentre stavano attraverso i binari per dirigersi verso la scogliera. I due sono stati fermati e identificati, per poi essere sanzionati ciascuno per un importo di 1.000 euro, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Ferroviaria.