Da Chiello a Serena Brancale: il Sud che avanza a Sanremo 2026

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo conferma ancora una volta la centralità del Sud Italia nella scena musicale nazionale, con una rappresentanza significativa di artisti originari o profondamente legati alle regioni meridionali. Tra i nomi in gara nella sezione “Campioni” spiccano interpreti che portano con sé storie, sonorità e radici culturali tipiche del Mezzogiorno, contribuendo a definire un’identità artistica contemporanea e poliedrica. L’attenzione dei critici e del pubblico si concentra non solo sulle proposte musicali, ma anche sulle potenziali dinamiche di voto e sulle tendenze che potrebbero emergere nelle serate finali. Sarà proprio uno dei cantanti del Sud a trionfare nell'edizione del 2026? A giudicare dalle pagelle dei media dopo il primo ascolto e dalle specifiche quote su Sanremo , a prendersi maggiormente la scena potrebbero essere artisti come Ermal Meta, Serena Brancale e Arisa, ma rimane ancora da capire verso che direzione andrà la valutazione del televoto.

Chiello: il cantautore tra introspezione e ritmo urbano

Nato a Pompei e cresciuto musicalmente tra diverse correnti del pop e del rap, Chiello rappresenta un artista capace di fondere lyricism intenso e sonorità moderne. Il suo percorso artistico ha sempre guardato alla contaminazione tra generi, portando a Sanremo un brano che riflette la complessità emotiva delle nuove generazioni. L’autenticità della sua scrittura, unita a un timbro vocale riconoscibile, lo pone tra i protagonisti più attesi di questa edizione.

LDA e AKA 7even: la doppia proposta della scena urbana campana

LDA è figlio d’arte, figlio di Gigi D’Alessio ma anche un cantante emergente cresciuto nella scena pop italiana, LDA ha saputo ritagliarsi un proprio spazio grazie a interpretazioni melodiche e testi dal forte impatto sentimentale. La sua partecipazione a Sanremo 2026 conferma la capacità di un artista giovane di portare sensibilità melodica e appeal mainstream su un palco prestigioso.

AKA 7even, invece proviene da un percorso urbano radicato nella Campania, AKA 7even unisce nei suoi brani un equilibrio tra ritmo contemporaneo e riflessione personale. La sua performance sanremese è attesa come una delle più interessanti per dinamica emotiva e capacità di coinvolgere un pubblico trasversale.

Levante: voce siciliana tra poesia e visione artistica

Originaria di Caltagirone, in Sicilia, Levante porta sul palco di Sanremo 2026 un percorso creativo consolidato, caratterizzato da testi profondi e da una cifra stilistica riconoscibile. La sua presenza conferma la capacità di un’artista meridionale di coniugare poesia, consapevolezza emotiva e sperimentazione musicale, elementi che da sempre ne definiscono la produzione discografica.

Luchè: il rap campano tra narrazione e identità

Figura di riferimento del rap italiano e icona della scena napoletana, Luchè si presenta a Sanremo con un bagaglio stilistico solido e una visione che unisce narrazione urbana e introspezione personale. La sua proposta porta sul palco una prospettiva autentica sul contesto sociale e culturale contemporaneo, confermando la vitalità del rap come linguaggio espressivo di rilievo.

Raf: esperienza e modernità dalla Puglia al Festival

Artista pugliese dalla carriera pluridecennale, Raf rappresenta la sintesi di esperienza, capacità interpretative e sperimentazione sonora. La sua partecipazione a Sanremo 2026 è vista come un ponte tra generazioni, capace di portare la sua cifra melodica consolidata in un contesto competitivo e attento alle novità. Per la quinta volta sul palco dell’Ariston ha promesso che questa volta vuole divertirsi e proseguire un cerchio che si è aperto negli anni ‘80.

Sal Da Vinci: il melò napoletano in chiave contemporanea

Con un repertorio fortemente radicato nella tradizione napoletana e una carriera che ha saputo attraversare epoche e stili, Sal Da Vinci porta a Sanremo un’interpretazione intensa e autentica. La sua proposta punta a coniugare melodia classica e sensibilità attuale, offrendo un esempio di come le sonorità tradizionali possano dialogare con le tendenze moderne.

Samurai Jay: ritmo e identità dalla Basilicata

Originario della Basilicata, Samurai Jay rappresenta una delle voci emergenti del panorama urbano meridionale. La sua musica mescola influenze hip‑hop, pop e sonorità globali, con testi che rispecchiano esperienze personali e prospettive culturali di una generazione dinamica. La sua presenza a Sanremo sottolinea la versatilità e l’energia della scena musicale del Sud.

Serena Brancale: talento salentino tra jazz, soul e modernità

Proveniente da Lecce, Serena Brancale è tra le voci più raffinate della nuova generazione di cantanti italiane, con un background che spazia dal jazz al soul, passando per il pop più raffinato. La sua partecipazione a Sanremo 2026 è attesa con grande interesse, soprattutto per la sua capacità di coniugare tecnica vocale e sensibilità interpretativa, rendendola una delle candidate più stimate dalla critica.