Modica, occupazione suolo pubblico e passi carrabili: modificare regolamento

PoliticaRagusa

I consiglieri comunali di Forza Italia e Prendiamoci Cura, che sostengono il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, hanno presentato una mozione per avviare una modifica del regolamento sul canone patrimoniale relativo ai passi carrabili e all’occupazione del suolo pubblico. I firmatari della mozione sono Leandro Giurdanella, Neva Guccione, Cristina Cecere, Fabio Borrometi, Corrado Roccasalvo e Daniela Spadaro.
"In queste settimane - si legge nella mozione - centinaia di cittadini hanno ricevuto avvisi di pagamento e richieste che hanno generato dubbi, preoccupazione e, in molti casi, un senso di ingiustizia. Di fronte a tutto questo, la strada che intendiamo percorrere è quella di intervenire dove realmente si può: sulle regole.
Il canone patrimoniale esiste, è previsto dalla legge e dal regolamento in vigore e quindi va applicato. Ma proprio perché parliamo di regole, è compito della politica verificare se queste regole sono oggi le più giuste, le più equilibrate e le più adeguate alla realtà della nostra comunità.
Per questo la mozione va nella direzione più seria e concreta: rivedere il regolamento comunale, valutando possibili correttivi, agevolazioni o esenzioni, nel pieno rispetto della legge ma con l’obiettivo di garantire maggiore equità e soprattutto meno confusione, dandone maggiore diffusione.
Ci asteniamo dal fare propaganda - conclude la mozione - vogliamo fare il nostro dovere fino in fondo. Un Comune, soprattutto in una fase delicata come quella che sta vivendo Modica, deve avere regole chiare, giuste e sostenibili, che tutelino l’ente ma anche i cittadini".

