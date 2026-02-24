Volley Modica, trasferta a Terni con l'occhio al quarto posto

Festeggiata la vittoria in rimonta contro la “corazzata” Gioia del Colle, dopo il giorno di riposo concesso da coach Enzo Distefano, la Volley Avimec Modica torna in palestra per preparare con entusiasmo la delicata trasferta sul campo del Terni Volley Academy.

Il sestetto umbro, che nel turno precedente ha conquistato un punto prezioso sul campo della capolista Domotek Reggio Calabria, infatti, è in lotta per evitare i play out e contro i biancoazzurri della Contea giocherà all'arma bianca per ottenere punti pesanti per il proprio obiettivo.

Dopo tre successi consecutivi, Barretta e compagni affronteranno la trasferta del “PalaTerni” con il morale altissimo e con l'obiettivo comune di provare ad allungare la striscia positiva per puntare al quarto posto in classifica occupato da Lecce che al momento vanta tre punti in più del sestetto modicano.