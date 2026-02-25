ou
Samot Ragusa, la mission: 25 anni di assistenza, professionalità e umanità

Scontro sulla carne equina: proposta di legge accende il dibattito a Catania

EnogastronomiaCataniaSiracusa

Si infiamma il confronto politico attorno ai disegni di legge presentati in Parlamento, a Roma, che puntano a vietare la macellazione e il consumo di carne di cavallo. La proposta ha sollevato reazioni contrastanti, in particolare a Catania, dove la tradizione gastronomica legata alla carne equina è particolarmente radicata.

Contro l’ipotesi di stop si è formato un fronte trasversale che comprende esponenti di diverse forze politiche, tra cui Salvo Pogliese di Fratelli d'Italia e Luciano Cantone del Movimento 5 Stelle, entrambi eletti nella Sicilia orientale.

A favore del divieto si sono invece espressi Michela Brambilla di Noi Moderati e rappresentanti dei Verdi, che sostengono la necessità di maggiori tutele per gli animali.

Preoccupazione arriva dal mondo della ristorazione etnea: diversi operatori del settore temono che un eventuale divieto possa avere ripercussioni significative sull’economia locale, incidendo su un comparto che rappresenta una componente identitaria e commerciale importante per la città.

