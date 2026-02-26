Ragusa, 47enne arrestato dai carabinieri mentre picchia la compagna

Un uomo di 47 anni, già noto per precedenti specifici, è stato tratto in arresto in flagranza di reato con le pesanti accuse di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Tutto è iniziato con una chiamata al 112. La vittima, approfittando di un momento di distrazione del convivente, è riuscita a lanciare l’allarme. All’altro capo del filo, i militari hanno udito solo urla strazianti, segno inequivocabile di un’aggressione in corso.

Giunti sul posto in pochi minuti, i Carabinieri si sono trovati davanti a una scena brutale: l’uomo, seminudo, era sopra la donna e le stava sbattendo violentemente il capo contro il pavimento, dopo averla già colpita ripetutamente con calci e schiaffi.

I militari sono riusciti a bloccare l’aggressore e a mettere in sicurezza la giovane donna ferita. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato la vittima al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ragusa. Dopo gli accertamenti e le cure necessarie, la donna è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni.

Dalle prime ricostruzioni e dalle testimonianze raccolte, è emerso un quadro di violenze sistematiche. Non si è trattato di un episodio isolato: il 47enne si era già reso protagonista in passato di simili comportamenti che duravano da anni. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.