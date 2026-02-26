Modica, arrestate dalla Polizia due persone indagate per una rapina
Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, nei confronti di due persone: un cittadino italiano di 29 anni ed un cittadino tunisino di 30 anni. I due indagati sono ritenuti responsabili del reato di rapina, in relazione a fatti avvenuti nel mese di agosto 2025, quando avrebbero aggredito un cittadino tunisino in pieno centro cittadino, sottraendogli la collana d’oro che indossava. Dopo la notifica del provvedimento, i due sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica.