Ragusa, alla sala Auser in scena "L'Altro Ieri" spettacolo ispirato alla storia di Franca Viola

Un pomeriggio di memoria, coscienza e impegno civile. Domenica 1 marzo, alle ore 17.30, la Sala Auser di via degli Abeti 38 a Ragusa ospiterà “L’Altro Ieri”, spettacolo liberamente tratto dalla storia di Franca Viola, simbolo di emancipazione e di riscatto femminile nella Sicilia del Novecento.

L’iniziativa è promossa dai Coordinamenti Donne SPI CGIL e CGIL di Ragusa e dall’Auser Ragusa, nell’ambito del progetto “Capolavori – Organizzazioni artistiche multidisciplinari”, a conferma di un percorso culturale che intreccia arte e diritti, memoria e attualità. Con drammaturgia e regia di Salvatore Greco, e con Alice Canzonieri in scena, lo spettacolo si avvale di brani tratti da “Sangu me” di Myriam Lattanzio. Un lavoro intenso, capace di restituire non soltanto la cronaca di una vicenda che ha segnato la storia giuridica e sociale del Paese, ma soprattutto la forza silenziosa di una donna che, opponendosi al cosiddetto “matrimonio riparatore”, scardinò un sistema di sopraffazione radicato e legittimato. Non è solo teatro. È una chiamata collettiva alla responsabilità. È il racconto di un “altro ieri” che continua a interrogarci sull’oggi. "Abbiamo scelto di proporre questo spettacolo,dichiara Cecilia Tumino, responsabile del Coordinamento Donne SPI CGIL Ragusa, perché la storia di Franca Viola non appartiene soltanto al passato". “L’Altro Ieri” ha già ricevuto nel 2025 una menzione speciale “Casa Shakespeare” al Milano Off – Fringe Festival, riconoscimento che ne attesta la qualità artistica e la forza narrativa.

L’ingresso è gratuito e al termine dello spettacolo seguirà un momento conviviale aperto al pubblico.

Un appuntamento che si propone non solo come evento culturale, ma come atto civile: perché, come ci insegna la storia, la libertà comincia sempre da un gesto di coraggio. E talvolta basta una voce sola per cambiare il destino di molte.