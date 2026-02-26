Un mese fa la frana di Niscemi, fiaccolata per accendere la speranza

«Il coraggio di restare, la voglia di cambiare». Questo lo slogan che ha aperto a Niscemi la fiaccolata organizzata dal comitato Evento franoso a un mese dalla frana che ha devastato Niscemi. Una fiaccolata per tenere accesa la speranza. In piazza sono scese centinaia di persone in maniera silenziosa e pacifica.

«I ristori - hanno detto in molti - non bastano. Vogliamo la messa in sicurezza del territorio e la ricostruzione». Al corteo anche il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana. In piazza anche molti sfollati che hanno perso le loro case definitivamente perchè sul ciglio della frana. Alcuni di loro, hanno trovato ospitalità al Palazzetto dello Sport trasformano in centro di accoglienza. Altri da amici e parenti. Il corteo, prima di raggiungere il santuario Santa Maria del Bosco, si è fermato davanti la Sp 12, una delle due strade distrutte dalla frana.

(GDS on line)