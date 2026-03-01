Giallo a Catania, donna trovata cadavere in mezzo ai rifiuti: ipotesi omicidio

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato sabato sera a Catania in un edificio abbandonato, in via Domenico Tempio. Non si esclude la morte violenta. La vittima non è stata ancora identificata. Indaga la squadra mobile del capoluogo etneo, la procura ha aperto un’indagine e ha disposto il sequestro della salma. La vittima, forse una straniera, presenta lesioni sul corpo. Ad avvertire la polizia sono stati dei passanti. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto di Catania Liliana Todaro. Fra le ipotesi più accreditate quella dell'omicidio, mentre sulla identità della donna non ci sono piste privilegiate. Il medico legale ha già effettuato una ispezione cadaverica in attesa che venga disposta l'autopsia. Il luogo dove è stato trovato il cadavere è un capannone abbandonato pieno di rifiuti di ogni tipo.