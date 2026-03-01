Vittoria, un italiano e un romeno denunciati per ricettazione

La Polizia di Stato di Vittoria ha denunciato un cittadino italiano e un cittadino romeno per il reato di ricettazione. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Vittoria, nell’ambito della costante attività di controllo del territorio, hanno individuato un’autovettura con a bordo due uomini che, per circostanze di tempo e luogo, hanno destato sospetto. I poliziotti hanno quindi proceduto al controllo del veicolo e dei suoi occupanti. A seguito della perquisizione dell’auto sono stati rinvenuti numerosi attrezzi ed utensili di sospetta provenienza: considerate le circostanze e la mancanza di spiegazioni plausibili sulla provenienza del materiale, i due sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e successivamente denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.