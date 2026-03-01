ou
Grammichele, la banda del bancomat colpisce alle Poste: portati via 2 ATM

Grammichele, la banda del bancomat colpisce alle Poste: portati via 2 ATM

CronacaCatania

Colpo spettacolare nella notte ai danni dell'ufficio postale di via Failla: la banda del bancomat ha portato via entrambi gli sportelli automatici (ATM) dopo aver letteralmente sventrato l’ingresso.
Utilizzando mezzi pesanti — con ogni probabilità autocarri o escavatori rubati in precedenza da cantieri limitrofi — i banditi hanno divelto le pareti e scardinato i due sportelli automatici presenti all’interno della filiale.
L’azione, durata pochi minuti, è stata accompagnata da un frastuono assordante che ha svegliato decine di residenti nella zona. Nonostante l’allarme immediato, la velocità del gruppo ha permesso ai malviventi di caricare la refurtiva e dileguarsi prima che le pattuglie potessero intercettarli. Da quantificare il bottino. Indagini dei carabinieri.
(Foto Franco Assenza)

