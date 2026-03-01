Atletico Siracusa, vittoria netta contro la Canicattinese

Vittoria netta e meritata. L’Atletico Siracusa ha battuto 4-1 in trasferta la Canicattinese nella partita valida per la diciottesima giornata del girone G di Seconda Categoria. Secondo posto in classifica consolidato, visto anche il contemporaneo passo falso casalingo del Cus Catania sul campo del Real Trinacria. Aretusei ora a quota 36 punti, 5 in più degli etnei. Davanti a tutti c’è sempre il Club Real Sicilia, arrivato a 40 punti con la vittoria casalinga sulla Rari Nantes.

A Canicattini, nell’anticipo giocato ieri, l’Atletico Siracusa ha fornito una prestazione di carattere. Il primo gol è arrivato alla mezz’ora grazie ad un’iniziativa personale di Lo Bello. Partendo dalla propria metacampo, ha portato palla per poi calciare dalla distanza e battere il portiere canicattinese. Ad inizio ripresa il pareggio dei padroni di casa realizzato da Lattante. Il nuovo vantaggio della squadra del presidente Enrico Abbruzzo è arrivato sull’asse Casagrande-Pincio, con il primo che ha saltato in velocità tre avversari per poi crossare per la testa del secondo, che ha infilato l’estremo difensore avversario. Il terzo gol lo ha realizzato lo stesso Casagrande e il quarto Genovese al termine di un’azione corale che ha coinvolto Bordonali e Gregorini.

“Anche se il punteggio è stato largo – ha detto mister Roberto Regina (che guida il gruppo insieme con Giorgio Colombo) – non è stata una vittoria agevole. Abbiamo affrontato una squadra che, sin dall’inizio, ha provato a crearci delle difficoltà. Noi abbiamo giocato come al solito, partendo da dietro e arrivando spesso in zona tiro. Dopo un bel primo tempo, a inizio ripresa ci siamo rilassati, incassando il gol del pareggio. La reazione c’è stata e abbiamo rimesso subito la partita sui binari a noi più congeniali, portando a casa tre punti che ci consentono di continuare a mettere pressione alla capolista”.

Federico Lo Bello ha festeggiato con un gran gol la laurea conseguita martedì scorso in economia all’Università di Catania. Brillante in campo e negli studi, il difensore dell’Atletico Siracusa ha contribuito con una bella prestazione (oltre che il gol) alla vittoria della sua squadra.